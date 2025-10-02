Mamma e neonata travolte sulle strisce pedonali: grave la donna

Una mamma e una bimba di soli quattro mesi sono state travolte da un’auto in tarda mattinata a Vicenza.

Il gravissimo incidente è avvenuto introno alle 11,30 in via Maganza si è verificato nella mattinata di giovedì 2 ottobre in via Maganza, nel quartiere dei Ferrovieri.

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali col passeggino quando è stata investita in pieno, la piccola invece è volata dal passeggino. Immediato l’intervento sul posto del Suem 118, giunto sia con ambulanza che con l’automedica. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La bimba, invece, è stata trasferita al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo con un codice di media gravità (giallo). Sul posto è intervenuta la polizia locale di vicenza per i rilievi e la gestione del traffico.

Notizia in aggiornamento

