Elezioni comunali: Possamai vince la sfida contro Rucco. Ribaltone a Vicenza

Ore 16.43. Quando è definitivo anche l’ultimo seggio, c’è la conferma anche ufficiale: Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza. Con 500 voti di scarto: 23.416 contro 22.916, ossia il 50,54% contro il 49,56% in termini percentuali.

Il sindaco uscente Francesco Rucco ha già telefonato al vincitore per complimentarsi. Nella sede del comitato elettorale in corso San Felice si festeggia, ci si lascia andare all’emozione: lacrime di gioia per il giovane neosindaco e anche per lo spon doctor della sua campagna elettorale, l’amico di sempre Giovanni Diamanti. Fra i primi ad abbracciare Possamai, anche l’europarlamentare Alessandra Moretti e l’ex sindaco (ore pure europarlamentare) Achille Variati.

Ore 16,27. “Buongiorno! Abbiamo fatto una cosa incredibile, non so se avete visto gli altri dati in Italia, grazie a tutti, è una vittoria incredibile!”. Queste le prime parole di Giacomo Possamai, appena avuta la conferma ufficiosa della sua elezione a sindaco di Vicenza. “Il mio impegno è essere il sindaco di tutti i vicentini, consapevole che questa città ha bisogno di mettersi in cammino. Rucco mi ha chiamato

Ore 16.20 – Nel quartier generale di Possamai si alza un applauso dalla “control room” dove sono riuniti i vertici del comitato elettorale e lo stesso candidato sindaco: pare ormai certo che la vittoria è del candidato del centrosinistra.

Ore 15.30 – Si preannuncia un lungo pomeriggio a Vicenza per la scelta del sindaco che governerà con la sua squadra la città per i prossimi cinque anni. Alle 15 è iniziato lo spoglio dei voti: i primi dati danno Giacomo Possamai (centrisinistra) avanti di due punti sul sindaco uscente di centrodestra Francesco Rucco.