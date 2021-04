Rimessa per attrezzi in fiamme. I pompieri “tempisti” salvano l’abitazione attigua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incendio in una rimessa per attrezzi con annessa legnaia si è rivelato di modesta entità ma poteva fare da “detonatore” e coinvolgere più abitazioni vicine. Se il problema è rimasto “sotto controllo” e soprattutto arginato senza creare pericoli è grazie ai vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti con tempestività d’azione nel pomeriggio a Quinto Vicentino.

In sette operatori del 115, giunti a bordo di due mezzi – un’autopompa e un’autobotte – chiamati intorno alle 15.30 di oggi, si sono attivati subito per circoscrivere le fiamme al capanno di origine. Riuscendo nell’intento ed evitando danni e guai agli edifici confinanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave, rimanendo sul posto per un paio d’ore fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, seguite allo spegnimento del rogo. Bruciato gran parte del materiale depositato all’interno, quali travi in legno e masserizie, mentre il calore sviluppatosi nelle prime fasi del rogo ha fatto saltare il laterizio del tetto.

Da segnalare come fossero coinvolte nell’incendio anche due bombole di Gpl che sono state raffreddate per poi essere portate all’esterno. I danni si aggirano su alcune migliaia di euro per ripristinare lo status quo precedente al rogo che si presume essere accidentale. Riguardo alle cause che hanno dato origine all’emergenza i tecnici del 115 si riservano di comunicarle in seguito, dopo aver vagliato le ipotesi in base ai rilievi sul posto.