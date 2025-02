Regionali, Berlato si prenota: “Io prossimo Assessore Agricoltura e Ambiente”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il dado è tratto: il 2025 sarà l’ultimo anno intero di Sergio Berlato a Strasburgo. A rivelarlo, al termine di un acceso confronto sulla questione lupi, lo stesso politico vicentino che, senza troppi giri di parole, ha così esplicitato la sua posizione in vista delle elezioni regionali previste per la primavera 2026.

Ospite ai microfoni della trasmissione “Senti Chi Parla” della nostra redazione assieme al faunista Giancarlo Ferron, l’eurodeputato nativo di Marano Vicentino ha quindi rivelato le sue intenzioni rispetto ad una competizione elettorale che si annuncia calda anche all’interno di quel centrodestra dato, al momento, per favorito: “Ho assolutamente l’intenzione di tornare a Venezia come Assessore ad Agricoltura, Ambiente, Economia Montana oltre Caccia e Pesca – le parole che non si sono fatte attendere da parte di Berlato – la mia disponibilità in tal senso l’ho già data”. Considerazioni che poi glissano, ma non troppo, quando si tratta di immaginare anche qualcosa di più di uno scranno da assessore, lasciando quindi aperta la porta anche a quello più alto: “La mia disponibilità a scendere in campo è totale, c’è il tempo di decidere e qualcuno lo farà”.

Un recordman di preferenze Sergio Berlato, cinque volte parlamentare europeo in oltre 25 anni di carriera: l’ultima, nel 2024, con oltre 45mila preferenze. Il terzo più votato, esclusa la premier Meloni per Fdi, più forte in termini di consensi – restando nel campo degli alleati ed esclusi i capolista – sia dei candidati in quota Lega che di quelli di Forza Italia. Insomma la partita verso il 2026 è già iniziata: con un ticket già prenotato.

