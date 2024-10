Rubano sushi, pizzette e tramezzini per il rinfresco. Denunciati in tre dopo il furto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In tre si erano messi d’accordo per nascondere tra zainetti e vestiti qualche confezione per ciascuno, per poi sfilare dalle casse senza spendere un euro per il “rinfresco” della sera di domenica. Peccato che le “manovre” furtive di un terzetto di ventenni residenti a Vicenza ieri non sia sfuggito alla vista degli addetti alla vigilanza del supermercato, all’interno del centro commerciale Palladio, chiamando in causa le Volanti della Polizia di Stato.

Subito bloccati all’uscita, i tre sono stati perquisiti e in seguito identificati. Si erano alla fine impossessati di confezioni di pizze in trancio, vassoi mini contenenti sushi e confezioni di tramezzini. Da mandar giù ovviamente con le bevande allo stesso modo nascoste sotto le giacche e negli zainetti per una spesa, mai corrisposta e quindi rimasta solo sulla carta, di circa 90 euro. Non proprio uno “spuntino” al volo insomma.

L’episodio risale alle 16.30 di ieri, domenica 13 ottobre, con i tre – due cittadini italiani e uno di origine marocchina, tutti maggiorenni – che probabilmente contavano di non farsi riconoscere tra la folla di clienti. Di fronte ai poliziotti e ai vigilanti interni, i tre giovani si sono giustificati affermando di aver deciso di preparare un aperitivo con rinfresco in compagnia, ma di non avere il denaro per acquistare tutte le cibarie desiderare.

Pertanto, l’unica via percorribile per soddisfare il proprio desiderio, era rubare l’occorrente, e potrebbe non trattarsi della prima volta. Per ciascuno, tanta “ingordigia” unita alla totale assenze di rispetto per leggi, è stata premiata, si fa per dire, con una denuncia per furto.