Auto a fuoco nel parcheggio dell’ex ospedale: danneggiata anche una Tesla

Alle 16:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giacomo Zanella a Sandrigo nel parcheggio dell’ex ospedale per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, giunti da Schio, hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto una Ford Galaxy. Il calore sprigionato dall’incendio ha provocato danni a una fiancata di una Tesla parcheggiata accanto, che il proprietario è riuscito a spostare appena in tempo, evitando conseguenze peggiori.

Le cause del rogo, con ogni probabilità di natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.