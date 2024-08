Scassa l’ingresso dell’asilo per bivaccare: denunciato senzatetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Verso le ore 10.40 di ieri, un equipaggio delle “volanti” della Questura è intervenuto a Vicenza, in via Toaldo (quartiere di San Pio X), dove era stata segnalata la presenza di un uomo che cercava di scavalcare la recinzione di un centro culturale per bambini per introdursi all’interno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno effettivamente constato che la porta d’ingresso era stata danneggiata e forzata, segno evidente che qualcuno si era introdotto all’interno.

Dalla ricognizione dell’immobile è risultato che effettivamente al secondo piano della struttura era presente un cittadino italiano senza dimora, che ha ammesso coi poliziotti di essere entrato senza autorizzazione per cercare un posto per dormire.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed invasione di terreni ed edifici.