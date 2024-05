Violento frontale auto-moto: morto in viale Trento un 19enne

Tragedia a Vicenza nel tardo pomeriggio: in un incidente stradale è morto un giovane motociclista.

Lo schianto, violentissimo e forse dovuto a una mancata precedenza, è avvenuto alle 18:20 di oggi, giovedì 9 maggio, in viale Trento (all’altezza dei Missionari Saveriani) e ha coinvolto una Fiat Panda e una moto. L’utilitaria, proveniente da Nord, stava svoltando a destra e l’impatto con la moto, che stava arrivando dalla direzione opposta, è stato violentissimo: il ragazzo è volato per parecchi metri.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del Suem 118, che hanno iniziato le operazioni di rianimazione del giovane motociclista, di soli 19 anni. Le manovre sono andate avanti per un’ora: purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo.

Nel corso dei soccorsdi ci sono stati anche momenti di tensione per alcune persone che si sono messe a fare foto sul luogo dove si è spenta una giovane vita. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi. Anche il guidatore della Panda è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Intervento e rilievi sono ancora in corso.