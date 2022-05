Schianto frontale tra due auto, tre persone ferite di cui una gravemente (VIDEO)

E’ stato un impatto terribile quello avvenuto oggi, 11 maggio, sulla tangenziale est tra il casello autostradale e Torri di Quartesolo. Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 quando due auto sono entrate in collisione frontalmente. Coinvolti nel sinistro un’autovettura Kia Sportage, proveniente da Vicenza Est, e una Mercedes classe A in transito sulla corsia opposta. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Vicenza, che in questo momento si sono spostati all’ospedale dove si trovano ricoverati i tre occupanti delle auto.

Gli operatori del Suem sono giunti sul luogo dell’incidente con due ambulanze e l’automedica per stabilizzare i due occupanti del Suv e la donna alla guida della Mercedes. sono stati poi trasferiti all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il personale medico, ha valutato la gravità delle condizioni di una delle persone coinvolte, ricoverata in codice rosso. La paziente si trova attualmente in terapia intensiva con prognosi riservata. La tangenziale è stata chiusa in un senso di marcia per favorire i rilievi e determinare le cause dell’incidente. La notizia rimane in stato di aggiornamento