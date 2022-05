Serie B: Lane pronto alla sfida con il Cosenza, Baldini: “Se qualcuno dei miei fa calcoli lo sostituisco”

L’ultimo scoglio da superare per raggiungere un obbiettivo che fino a due mesi fa sembrava irraggiungibile. Il L.R. Vicenza è pronto a giocarsi tutto in una gara che vale l’intera stagione. Dopo una settimana dal clima rovente per i tanti episodi avvenuti durante la partita di andata con il Cosenza, ci si avvicina all’ultimo atto dei play out in programma domani, 20 maggio, allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. I biancorossi di mister Baldini scendono in Calabria con il risicato vantaggio di 1-0 ma lo stesso allenatore avverte l’ambiente: “I ragazzi sono pronti, nessuno faccia calcoli altrimenti lo sostituisco”.

In settimana i toni si sono alzati tanto da far intervenire anche la giustizia per placare l’ira di alcuni elementi intenti a buttare benzina sul fuoco per alimentare tensioni in vista della partita di ritorno. Alla domanda se teme più l’avversario o l’ambiente Francesco Baldini risponde perentoriamente: “A me interessa solo il rettangolo di gioco, le polemiche non mi riguardano. Temo l’avversario, il Cosenza farà di tutto per non retrocedere e noi abbiamo lo stesso obbiettivo. Siamo concentrati nella missione di domani, le chiacchiere le lasciamo ad altri. Se mi accorgo che qualcuno dei miei ragazzi fa calcoli va fuori. Dobbiamo fare gol e cercare di contenere l’avversario”.

Sul fronte delle tifoserie il comunicato pubblicato dal gruppo Cosenza curva nord Catena ha sicuramente riavvicinato le due sponde di sostenitori intenti a vivere una serata di sport all’insegna della correttezza, gli oltre 18mila tifosi calabresi si faranno sentire e i mille biancorossi cercheranno in ogni modo di aiutare la squadra in campo. Il Lane si ritrova ora con due risultati su tre a disposizione, con un pari o una vittoria rimarrà in serie B mentre con la sconfitta si aprirebbero inesorabilmente le porte della serie C.

Queste le parole dei supporters del Cosenza dopo i fatti della scorsa settimana: “Come gruppo organizzato ci sentiamo in dovere di precisare alcune cose, la sfida salvezza tra Cosenza e Vicenza, per via di qualche singolo e per via dei soliti leoni da tastiera, sta prendendo una brutta piega alla quale noi non ci sentiamo assolutamente complici. Per noi essere ULTRAS è tutt’altra storia,non abbiamo mai dato peso ad una minaccia o ad un video dello scemo di turno e mai lo faremo. Allo stesso tempo crediamo sia davvero ridicolo beccarsi 5 anni di daspo per via di alcune minacce “virtuali” . Per noi le rivalitá sono state sempre di vitale importanza nel movimento ultras, ma se giustificate o con precedenti, ma non possono dipendere dal risultato. Ad oggi, non ci sentiamo affatto rivali con gli ultras vicenza. Anzi, vogliamo ricordare agli ultras da tastiera che negli anni passati gli ultras biancorossi hanno dimostrato RISPETTO verso Cosenza, e noi questo non possiamo certo dimenticarlo! Come gruppo organizzato chiediamo e pretendiamo RISPETTO da quelle persone che vista l’importanza della partita stanno facendo di tutto per far nascere una rivalitá che a noi non appartiene!

La nostra mentalita,il nostro essere, è molto piu importante di qualunque categoria!

LUNGA VITA AGLI ULTRAS…QUELLI VERI!”