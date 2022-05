Serie B: lunghe code ai botteghini per la prima gara playout con il Cosenza

Cresce l’attesa per la prima gara playout che vede il L.R. Vicenza affrontare il Cosenza, dalla giornata di oggi sono in vendita i biglietti per assistere al match che si svolgerà il prossimo giovedì 12 maggio con fischio d’inizio alle 20.30. Presumibilmente lo stadio Menti sarà occupato in ogni settore e le immagini della lunga fila di tifosi prossimi a comprare il tagliando d’ingresso ne è una chiara dimostrazione. Dopo una stagione travagliata i supporters biancorossi intravedono la possibilità di togliersi una grande soddisfazione lasciandosi alle spalle mesi molto difficili.

Le tre vittorie di fila ottenute con Como, Lecce ed Alessandria, hanno riacceso le speranze ed ora la permanenza in serie B sembra alla portata. L’arrivo di mister Baldini a quattro giornate dalla fine, quando ormai la retrocessione sembrava alle porte, ha rigenerato una squadra scarica mentalmente e molto provata per un gran numero di risultati negativi ottenuti. Alcuni accorgimenti tattici hanno permesso al Lane di ritrovare la continuità e allo stesso tempo risalire la classifica. Lo schieramento tattico con la difesa a tre e il centrocampo a quattro, alzando i due esterni Lukaku e Maggio, ha permesso al Vicenza di essere più raccolto, riducendo la corsa a vuoto senza palla e chiudendo gli spazi alle sortite offensive dell’avversario. Sono accortezze che solo fino a un mese l’ex allenatore non riusciva a colmare e portavano in dote un gran numero di gol subiti. Oggi la porta di Contini è molto più sicura e questo perché la solidità della difesa trova l’aiuto degli altri reparti.

Ora il Lane dovrà affrontare le due gare valide per lo spareggio salvezza, lo dovrà fare con attenzione e senza fretta di andare a cercare il gol con affanno. La posizione finale di classifica vede il Cosenza in vantaggio, i calabresi hanno a disposizione due risultati su tre e questo significa che i biancorossi dovranno vincere almeno una gara segnando un gol più dell’avversario nel computo finale dei 180 minuti. Per quanto riguarda le diffide guadagnate da Diaw e Maggio, il regolamento ne sancisce la cancellazione al termine del campionato concedendo la possibilità ad entrambi di scendere in campo a Cosenza anche se sanzionati con il giallo giovedì sera.