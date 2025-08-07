Tamponamento multiplo in A4: quattro persone ferite

Grave incidente stradale in autostrada A4 intorno alle 18,30, appena appena dopo il casello di Vicenza Ovest direzione Venezia: in un tamponamento multiplo tra tre veicoli sono rimste ferite quattro persone e lo svincolo è stato chiuso. Nessuna di loro è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco: la prima partenza proveniente dalla centrale ha operato sul posto con un’autopompa e cinque operatori, mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti e affiancato il Suem per l’estrazione dei feriti. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari della società autostrade.

Notizia in aggiornamento

