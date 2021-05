Auto in sosta va a fuoco in piena notte. Ignote le cause, distrutta una Mercedes

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il proprietario di una berlina di colore grigio metallizzato come da abitudine l’aveva lasciata all’esterno della sua abitazione, parcheggiata in strada a lato di via Po a Torri di Quartesolo poco lontano dal Villaggio Montegrappa.

Intorno all’una di notte, senza alcuna avvisaglia di malfunzionamento precedente secondo quanto noto, la Mercedes C220 è diventata un tizzone ardente, a causa di un incendio scaturito dall’interno.

Qualcuno tra i residenti di località Marola di Torri si è accorto dell’auto in sosta che stava andando a fuoco e ha chiamato il numero di emergenza. In una manciata di minuti una squadra di vigili del fuoco è giunta sul posto, dalla sede centrale provinciale del capoluogo berico, occupandosi subito dello spegnimento delle fiamme fortunatamente non ancora estese all’intera vettura, e rimaste lontane dal serbatoio di carburante.

Nell’arco di circa un’ora i pompieri hanno completato il loro lavoro, nel frattempo raggiunti da una pattuglia di carabinieri per indagare con reciproca collaborazione sull’origine del fuoco divampato. L’auto era “fredda” come si dice in gergo, parcheggiata sul posto dalla sera precedente. Un guasto improvviso a veicolo fermo, con innesco accidentale, non è impossibile ma rimane quantomeno improbabile: motivo per cui la pista dolosa non viene esclusa.