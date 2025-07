Operaio 18enne cade da alcuni metri in un cantiere: è in rianimazione

Un operaio di soli 18 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa di un grave infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 17 di oggi, 30 luglio) a Torri di Quartesolo.

Il giovane, impegnato in un cantiere in via Savona (a pochi metri dalla rotatoria del centro commerciale Le Piramidi), è caduto – per cause in corso di accertamento – da tre metri all’interno di un’azienda. L’azienda è specializzata nella produzione di sistemi di climatizzazione. I soccorsi sono stati immediati: dopo le prime cure dei sanitari, che lo hanno stabilizzato sul posto, il 18enne è stato trasportato con un’ambulanza del Suem 118 in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica: sono ora chiamati a ricostruire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità circa la violazione di norme di sicurezza.

“Un altro grave incidente sul lavoro, un’altra caduta dall’alto. Siamo vicini al giovanissimo operaio coinvolto, ai suoi colleghi e ai suoi familiari” dichiara il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo, che ricorda anche come questo tipo di infurtuni, “si sta dimostrando, in questo 2025, una delle più frequente e pericolose: ecco perché occorre rafforzare la formazione, la prevenzione e spingere per l’utilizzo di tecnologie che permettano di rendere più protette determinate mansioni: gli investimenti in sicurezza non vanno considerati un costo, ma un’opportunità per evitare le gravissime conseguenze degli incidenti sul lavoro”.

