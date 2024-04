Urla frasi sconnesse in strada e minaccia chi incontra con un bastone. Polizia compresa

Se l’è cavata con una multa, giusto perchè nessuno lo ha denunciato e di fatto l’episodio di ieri che lo ha visto protagonista non ha provocato “danni” concreti. Ma ha spaventato più di un cittadino residente in via Rossa, a Vicenza città, un 46enne un cittadino italiano colto da un attacco d’ira misto a condizioni psicofisiche già alterate. All’allarme lo sconosciuto è stato fermato dai componenti della pattuglia di polizia di Stato alle 19.45 di venerdì, dopo le varie segnalazioni giunte in Questura sulla presenza di un uomo in strada, armato di un bastone e che inveiva contro chissà chi.

Gli stessi poliziotti, per poco, non venivano aggrediti dallo stesso 46enne, fuori di senno con ogni probabilità non solo per la rabbia nei confronti di qualcuno ma, forse soprattutto, per l’alcool già in corpo. Per l’incolumità propria e anche di rimando del soggetto instabile si è deciso di estrarre il taser per renderlo innocuo nel caso non avesse desistito. In un lampo di lucidità, fortunatamente, lo “scompigliato” ha optato per appoggiare il bastone a terra.

L’episodio ha creato un certo scompiglio in zona Ca’ Balbi, ieri sera, visto che non è di tutti i giorni vedere un esagitato correre con un palo in mano e urlare, utilizzando un bastone trovato nelle vicinanze e che poteva usare come arma contundente. E la scena a cui hanno assistito alcuni residenti scesi in strada o dai balconi, è di quelle che si è abituato piuttosto a vedere in tv: un balordo che avanza imperterrito contro gli agenti, senza arretrare di un passo, fino a quando i “lacci” a scarica elettrica dei taser hanno funzionato da deterrente e il vicentino si è arreso.

Per il poco che sono riusciti a comprendere i poliziotti dal soggetto, pare che fosse in cerca di una persona che lo aveva precedentemente insultato, facile “sospettare” nelle vicinanze di qualche bar della zona. Avanzava barcollando, circostanza questa subito notata dalla squadra di pronto intervento della polizia. Accompagnato in Questura dagli agenti, dopo essersi assicurati che non potesse più nuocere, l’uomo è stato multato per ubriachezza molesta.