Vicenza, salta il recupero di Lecce: la Lega di B rinvia di nuovo il match. Sono 16 i positivi

Il nuovo rinvio è giunto ieri sera, a meno di 24 ore dall’orario previsto per il calcio d’inizio di Lecce-L.R. Vicenza, testacoda in serie B già slittato dai giorni precedenti al Natale per i due discussi casi di positività lamentati allora dai salentini.

Stavolta, in casa biancorossa, già falcidiata una decina di giorni fa da una prima “ondata” di contagi, tra calciatori e membri dello staff sono ben 16 alla luce dell’ultimo controllo con i tamponi, rendendo di fatto impossibile la disputa del match tra squadre cadette.

A presentare l’istanza di rinvio era stata proprio la società sportiva ospite nell’occasione, dopo l’ufficializzazione di altri nuovi positivi nel gruppo squadra, allegando alla richiesta la documentazione medico-sanitaria emessa dal Dipartimento di Igiene dell’Ulss 8 Berica. La Lega Nazionale di B ha accolto la domanda presenta in modalità urgente, consentendo di annullare il viaggio in Salento per la trasferta. La partita, dunque, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

A rischio, ovviamente anche il match successivo da disputarsi secondo calendario domenica contro l’Alessandria, uno scontro salvezza che potrebbe rilanciare le quotazioni dei capitan Giacomelli e compagni in caso di vittoria. Ad oggi, però, la conta dei disponibili tra positivi e “isolati” non permetterebbe di presentarsi nemmeno qui in campo. Decisivi in questo senso saranno ancora una volta gli esiti dei tamponi a cui saranno sottoposti domani giocatori e membri dello staff tecnico. Ai primi 9 casi riscontrati dallo screening di sabato scorso, se ne erano aggiunti altri 3 in quello di lunedì. Oggi l’ultimo “giro”.

Nel frattempo la società berica ha annunciato a distanza di poche ore uno dall’altro il terzo e il quarto rinforzo del mercato invernale, confermando la piena attività del nuovo direttore sportivo Balzaretti. Dopo Teodorczyk e Boli ecco arrivare al Menti anche Alessio Da Cruz, centrocampista 24enne di nazionalità olandese in arrivo dal Parma (ha giocato in Messico in questo primo scorcio di stagione), e di Jordan Lukaku, fratello dell’attaccante del Chelsea Romelu, difensore di fascia ex Lazio negli anni scorsi. Il belga ha 27 anni, e anche per lui concordata la formula del prestito con cartellino ancora di proprietà del club romano.