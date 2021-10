Alonte piange Monzardo, ex assessore e dirigente sportivo conosciuto come “Pippo”

A strapparlo dagli affetti più cari e dai tanti amici non solo del paese di Alonte, ma anche delle comunità vicine, è stato un malore improvviso.

La notizia della morte inaspettata di Benedetto Monzardo, conosciuto con il nomignolo affettuoso di “Pippo”, ha lasciato attoniti in molti, lasciando un velo di tristezza anche in Comune, dove il 66enne spirato nei giorni scorsi aveva trascorso molto del suo tempo libero, in passato, in vesti di assessore e consigliere comunale in più occasioni.

Uno dei motivi perché costituiva uno dei personaggi più conosciuti ad Alonte, oltre alla sua passione per lo sport come dirigente di società sportive locali nel mondo del pallone, tra cui il Don Romeo, di cui era un tifoso, oltre che attivo nel mondo dell’associazionismo e in generale in favore delle manifestazioni culturali e paesane di cui sempre parte attiva. Molto legato alle sue origini e ai Colli Berici in generale, aveva lavorato a Lonigo come dipendente di un’azienda, facendosi conoscere anche in questo contesto per le sue qualità umane.

A ricordarlo anche il sindaco, Luigi Tassoni, che nel suo ricordo pubblico ne ha elogiato la dedizione e l’impegno profusi a favore della propria comunità, che aveva portato Benedetto sin dalla giovane età – erano i primi anni ’80 – ad accettare di mettersi a disposizione ricoprendo varie cariche. Oggi nella chiesa parrocchiale in tanti si sono dati appuntamento per riservargli l’ultimo saluto, svoltosi a partire dalle 15.

A salutarlo con affetto anche il gruppo Alpini locale. “Il nostro socio Benedetto Monzardo ci ha lasciati. Noi tutti volevamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto, sempre pronto sempre disponibile, proprio con un grande spirito Alpino. Ci mancherai tantissimo, la tua simpatia lascerà un vuoto nelle prossime nostre avventure”