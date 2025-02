Frontale fra due auto: una giovane donna soccorsa in elicottero. E’ in rianimazione FOTO/VIDEO

Drammatico scontro frontale questa mattina nell’Alta Val Chiampo, a Molino di Altissimo, lungo la strada provinciale 43 Valchiampo: nell’impatto fra una vecchia Fiat Panda e una station wagon Bmw ad avere la peggio è stata la guidatrice 25enne dell’utilitaria: l’auto è ucita di strada dopo l’impatto con la vettura di grossa cilindrata che proveniva dal senso opposto di marcia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi, 20 febbraio, nel tratto denominato via Mettifoghi. La giovane, gravemente ferita, è rimasta incastrata nell’abitacolo: la squadra dei vigili del fuoco arrivata da Arzignano ha messo in sicurezza il teatro incidentale ed utilizzando cesoie e divaricatori è riuscita ad estrarla dalle lamiere della Panda. Stabilizzata sul posto dal personale del Suem 118, è poi stata trasportata all’ospedale di Vicenza con l’elisoccorso in codice rosso e si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione. Illeso il conducente della station wagon Bmw.

Sul posto, per i rilievi di rito e la regolazione della viabilità, erano presenti le pattuglie della polizia locale Ovest Vicentino. Disagi per il traffico: una deviazione, segnalata sul posto, ha provocato notevoli disagi ai mezzi in transito.