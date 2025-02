Previsioni 20-22 febbraio, temperature in aumento grazie all’aria mite mediterranea

Situazione generale

L’aria fredda di origine continentale che sta interessando buona parte dell’Italia da una settimana sta lasciando la nostra penisola per spostarsi sull’estrema Europa orientale. Le correnti stanno ruotando da sud ovest, aria mite dal Mediterraneo che nei prossimi giorni farà salire le temperature di alcuni gradi anche sul Vicentino.

Venerdì 21 febbraio

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Nel primo mattino ci saranno ancora diffuse brinate anche in pianura. Mentre il soleggiamento diurno farà salire le temperature massime anche sopra i 10 gradi. Zero termico a 2.500 metri.

Sabato 22 febbraio

Inizialmente sul Vicentino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Correnti più umide e miti porteranno una maggiore nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi. Estremi termici in pianura tra 1 e 12 gradi.

Domenica 23 febbraio

Giornata che sarà caratterizzata dal passaggio di nubi alte e sottili che andranno ad offuscare il sole di tanto in tanto. Temperature diurne gradevoli con valori leggermente sopra la media.

Tendenza nel lungo termine

Dal 25 febbraio potrebbe iniziare un periodo perturbato, dettato dalle correnti atlantiche in grado di portare più perturbazioni sulla nostra provincia.