Ancora minacce alla sindaca Bevilacqua: avviso orale per il 53enne

Non si sono esaurite le minacce verso la sindaca di Arzignano Alessia Bevilacqua. I carabinieri oggi infatti hanno notificato al 53enne già denunciato l’altro ieri un avviso orale con prescrizioni, emesso dal Questore di Vicenza nella stessa mattinata di oggi.

Il provvedimento raccoglie le indicazioni scaturite dalla denuncia sporta dai militari della stazione di Arzignano ieri, 18 maggio, data in cui l’uomo avrebbe attuato delle condotte minacciose nei confronti della sindaca della “città del grifo”.

«Con fare minaccioso – ha racconta al Giornale di Vicenza il vicesindaco Enrico Marcigaglia – s’è messo a sbraitare, urlando che Alessia non era più sua amica, proferendo offese e minacce. Non riuscendo ad entrare, s’è poi diretto nel parcheggio retrostante alla ricerca dell’auto della sindaca con l’intenzione di danneggiarla. Poi è arrivata la polizia municipale con i carabinieri che lo hanno portato in caserma. Sono stato facile profeta. I timori che avevo manifestato ieri puntualmente si sono concretizzati. Abbiamo di fronte una persona disturbata e potenzialmente pericolosa. Le autorità preposte devono trovare una soluzione perché non possa nuocere». Il sindaco per lasciare il municipio ha dovuto usare una uscita secondaria, e si è recata fuori comune temendo di ritornare a casa.

Il 53enne, oltre ad essere stato avvisato oralmente a mantenere una condotta conforme alla legge, è stato sottoposto a vari divieti tra cui quello di possedere armi nonché liquidi idonei ad arrecare offesa alle persone.

Il provvedimento è stato rapidamente attuato grazie alla tempestiva e sinergica azione del comando provinciale dei carabinieri e della Questura di Vicenza.