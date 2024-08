Arzichiampo, debutto con l’alabarda in casa della big Triestina. Bruno: “partita complicata”

Sarà l’Arzignano Valchiampo la prima formazione professionistica del calcio vicentino a debuttare in campionato. E in uno stadio storico del pallone italiano, il “Nereo Rocco”, la casa della Triestina. Palla al centro oggi (sabato 24 agosto) con fischio d’inizio alle 18 nel capoluogo di regione friulano, con i primi 3 punti ufficiali in palio del campionato di serie C.

Si tratta della seconda apparizione del team gialloceleste, affidato per la stagione al via al tecnico esordiente in categoria Alessandro Bruno, di soli 41 anni, campano di nascita ed ex calciatore di ruolo centrocampista. Per lui la prima esperienza al Nord Italia, dopo tutta una lunga carriera vissuta tra Centro e Sud (ha giocato fino alla serie B), in campo fino a 39 anni.

Svolto il ritiro precampionato sull’Altopiano di Asiago, il nuovo Arzichiampo parte come un anno fa carico di speranze e motivazioni per confermarsi in serie C. Nell’unico match fin qui giocato con i crismi dell’ufficialità è arrivata la sconfitta di misura in Coppa Italia di serie C con il Rimini, proprio l’undici romagnolo che sfiderà il L.R. Vicenza nel prossimo turno, il 3°. Destino in comune, quello dell’uscita di scena in coppa al debutto, proprio con la Triestina. Per la squadra pro della Valchiampo, profondamente rinnovata dalla guida tecnica al parco calciatori, età media ancora abbassata nel corso del mercato estivo.

Alla vigilia del primo match della stagione del campionato, sono stati chiamati dal club alle interviste prepartita il tecnico Alessandro Bruno e il portiere Elia Boseggia. Dopo le due salvezze conquistate di fila, si punta allora al “non c’è due senza tre”.