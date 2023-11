Coppa Italia serie C: il Lane affonda la Triestina e vola ai quarti. 5^ vittoria in sei gare per i biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli ottavi di finale di coppa Italia serie C hanno messo di fronte le due formazioni più quotate del girone A del torneo, i biancorossi (quarti in classifica) contro gli alabardati (attualmente terzi). Al Menti si è visto, finalmente, una squadra con un po di carattere e determinata a conquistare la vittoria e il conseguente passaggio del turno ai quarti. Diana propone una formazione condita da giocatori poco impiegati finora con il ritorno tra i titolari di Ierardi, Proia, Cavion e Ferrari. Tra i pali c’è Massolo che disputa un’ottima gara, è autore di alcuni interventi davvero importanti risultando uno dei migliori in campo. La vittoria sulla Triestina porta una ventata di aria positiva e consente al Lane di guardare avanti con fiducia; la prossima sfida con il Novara ultimo in classifica, in programma domenica 3 dicembre alle 14, potrebbe far rosicchiare qualche punto ad una delle tre formazioni che precedono i biancorossi in graduatoria ma per farlo bisogna scendere in campo con la testa sgombra da ogni pensiero e giocare da squadra e non da prime donne.

ANALISI- Tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato più le due di coppa Italia sono di buon auspicio per il proseguo della stagione e l’unico neo consiste nella sciagurata sconfitta di Legnago dopo una prestazione davvero poco degna del blasone che appartiene al Lane. Amo Diana ha dichiarato più volte che i suoi ragazzi stanno lavorando molto per raggiungere la miglior condizione e l’obiettivo è di avere una rosa in grado di esprimere il massimo potenziale nella seconda parte di stagione quindi in questo momento, secondo l’allenatore, sarà fondamentale rimanere attaccati al treno della vetta per poi approfittare dei passi falsi di Mantova, Padova e la stessa Triestina. Per farlo però serve continuità e ridurre al minimo i cali di concentrazione perché laddove non arrivano le gambe subentra la testa e molti giocatori in rosa possiedono l’esperienza giusta per dare ciò che questo torneo chiede. Tempo al tempo dunque e se il vero Lane è quello visto con la Triestina tutto può ancora succedere.

HIGHLIGHTS L.R. VICENZA – TRIESTINA 2 – 0