Arzignano “4 stagioni”, via al concorso fotografico. In calendario le immagini più belle

Bellezze arzignanesi “in posa” per il calendario 2021. Non si tratta, per una volta almeno, di donzelle ammiccanti ma ad essere ritratte saranno piuttosto le immagini che raccontino Arzignano e le sue frazioni cittadine nell’arco delle quattro stagioni. I migliori 12 scatti saranno selezionati da una commissione e ciascuno farà da copertina alla dozzina di mesi dell’anno inseriti prossima edizione del calendario. E 12 mila saranno le copie distribuite alle famiglie vicentine della città del Grifo dopo la stampa.

Un’iniziativa aperta a tutti e che anzi mira a coinvolgere quante più categorie e fasce d’età presenti sul territorio. Non serve affatto avere esperienze da fotografi professionisti, nè apparecchiature all’avanguardia tecnologica da migliaia di euro: basterà trovare l’ispirazione giusta e cogliere l’attimo a livello amatoriale, chissà, anche utilizzando la fotocamera del proprio smartphone.

L’invito rivolto dagli amministratori è quindi per tutti, dai bimbi ai pensionati arzignanesi, con la stessa giunta comunale a raccogliere ed esaminare le foto più suggestive e meritevoli di pubblicazione. Il nuovo calendario sarà poi diffuso e consegnato gratuitamente in occasione del nuovo programma di raccolta differenziata porta a porta (vetro compreso). Per le opere che non rientreranno tra le dodici finaliste con firma dell’autore, ci sarà comunque una menzione speciale sul web: saranno tutte pubblicate un un wall on line liberamente consultabile.

Il concorso è stato varato lo scorso 5 giugno e rimarrà aperto per l’invio delle immagini fino al prossimo 31 luglio 2020. Per partecipare si richiede di allegare la foto prescelta a un messaggio in cui venga specificata la stagione, il luogo preciso dello scatto e, infine, cognome e nome dell’autore. Si possono far recapitare solo attraverso posta elettronica un massimo di 12 fotografie per iscritto – devo essere in formato “orizzontale” per esigenze di impaginazione grafica e in alta risoluzione -, nulla vieta di presentarne anche una sola. Ne verranno alla fine scelte tre per ogni stagione.

Come specificato, non sono previsti premi materiali, ma la citazione sul cartaceo che entrerà in tutte le case dei concittadini vale come e forse più di una menzione speciale. L’indirizzo creato appositamente per l’iniziativa è foto@comune.arzignano.vi.it