Scatti… d’acqua in concorso: crisi idrica e azioni consapevoli il tema proposto a Thiene

“Diventa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo“. E’ questo il titolo del concorso fotografico organizzato dal Circolo “Città di Thiene” che si propone nel pieno dell’estate e con scadenza prorogata al 13 agosto. Ancora un paio di settimane, quindi, per partecipare alla quinta edizione della proposta artistica dedicata dall’associazione a Enore Marini, da un gruppo che ha la sia storica sede a Thiene ma che coinvolge fotografi esperti e amatori dello “scatto” da più località dell’Altovicentino e non solo.

Il concorso ha carattere regionale, e possono parteciparvi tutti i residenti in Veneto. Tutte le immagini faranno parte di una raccolta collegiale esposta poi in mostre itineranti future. Il tema prescelto è quello dell’acqua, ma va inteso in senso ampio, vale a dire legato alle problematiche globali e climatiche e alla necessità dell’azione consapevole in questi ambiti.

La crisi idrica e la responsabilità sociale, abbinate all’arte della fotografia. Chi vorrà inviare i propri scatti attinenti alla proposta del Circolo Fotografico Città di Thiene avrà tempo fino a domenica 13/8: massimo quattro opere, a colori o in bianco e nero, in formato digitale con “peso” massimo di 6 megapixel, e ovviamente inedite o comunque non partecipanti in altri concorsi di fotografia. Per il regolamento completo, consultare il portale ufficiale del Circolo. L’iniziativa gode del patrocinio di ben 8 Comuni: Thiene, Zugliano, Gambugliano, Santorso, Isola Vicentina, Marano, Sarcedo e Villaverla.

Prevista una quota di partecipazione simbolica per o partecipanti di 5 euro, premiazioni in data da fissare nel mese di settembre 2023, dopo che tutte le opere saranno vagliate da una giuria di esperti. Sarà premiato anche un giovane studente vincitore per la sezione speciale Under 20. Cesti di prodotti enogastronomici e targhe per gli autori delle immagini prescelte per il “podio” delle migliori. Il concorso è collegato alla rete di iniziative in corso per il 2023 per la Giornata Mondiale dell’Acqua.