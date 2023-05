Furgone sospetto inseguito dai Carabinieri: dentro 5 registratori di cassa rubati. Ladri sfuggiti

Banda di ladri sfuggita all’arresto ma refurtiva recuperata, restituendo un furgone Fiat Ducato e 5 registratori di cassa automatici ai rispettivi proprietari. La missione compiuta per così dire a metà è scaturita da un servizio di controllo sulle strade dei Carabinieri lunedì sera a Brendola, avvistando un mezzo sospetto che, alla vista della “gazzella” dell’Arma, ha accelerato destando ancora più interesse da parte delle forze dell’ordine.

L’inseguimento ha portato al ritrovamento del Ducato dopo qualche centinaio di metri, ma con le persone a bordo fuggite a piedi dopo averlo abbandonato in un’area rurale. Almeno 5/6 i soggetti componenti la banda che si sono dileguati. All’interno del veicolo, risultato rubato nei giorni scorsi da una ditta del capoluogo berico, i cinque dispositivi sottratti dal negozio “Bissolo Casa” di Gambellara, con all’interno denaro per circa 9 mila euro.

Le successive ricerche dei fuggitivi, rimasti con un palmo di mano ma sfuggiti all’arresto in flagranza di reato, non hanno per ora dato esito, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Il furgone era in possesso della banda già da più giorni, al contrario il furto del denaro contenuto nelle casse automatiche del punto vendita di varie tipologie di articoli per la casa era stato messo a segno un paio d’ore prima a Gambellara, lungo strada regionale 11.

Probabilmente i malviventi non erano ancora del tutto soddisfatti del bottino della serata, e si stavano accingendo a un altro “colpo” in zona. I sospetti e il successivo intervento dei Carabinieri hanno interrotto i loro raid, costringendoli – intanto – a una passeggiata notturna fuori programma. Prima della restituzione, il Fiat Ducato è stato oggetto di una accurata perlustrazione al fine di acquisire elementi utili per risalire all’identità dei membri del gruppo criminale.