Lascia una pentola sul fornello acceso ed esce dall’alloggio. Invaso dal fumo

Una pentola lasciata sul piano cottura acceso, e per poco l’incendio non si è propagato in un intero alloggio nel tardo pomeriggio a Brendola in una zona residenziale locale. Sono dovuti intervenite i vigili del fuoco per limitare i danni, entrati nell’appartamento dopo una segnalazione di allarme giunta dai vicini di casa a un numero d’emergenza.

Le stanze interne erano già quasi completamente invase dal fumo scuro, tanto da dover indossare le maschere autoprotettive e respirare attraversi le bombole di ossigeno per farsi largo verso l’origine del problema.

La squadra che ha portato a termine l’incursione all’interno una volta avvistata la fonte del fumo ha agito in cucina, individuando tra i fornelli una pentola “arrostita” dalla fiamma lasciata accesa che ha causato le fiamme estese poi ai pensili. I mobili da cucina sono stati distrutti, ma almeno l’intervento dei pompieri ha circoscritto il rogo alla sola stanza ad uso cucina. Al suo rientro l’inquilino, in quei concitati minuti assente dal suo alloggio a forte rischio incendio, si è reso conto che la distrazione gli era già costata cara, e anzi che poteva creare pericoli ancora maggiori anche per l’incolumità altrui.

Al termine del sopralluogo dei vigili del fuoco post spegnimento dell’incendio, lo stesso residente ha dovuto cercare ospitalità in altra sede, vista l’inibizione temporanea decretata dagli specialisti del soccorso che fanno capo al comando provinciale del 115. Oltre all’indispensabile aerazione dei locali interni sarà necessario ripristinare la salubrità degli ambienti.