Utilitaria a fuoco in zona industriale. Il conducente esce dall’abitacolo e chiama il 115

Un’utilitaria in transito nella zona industriale di Sarego si è trasformata in pochi secondi in una torcia dopo un improvviso incendio scoppiato sotto il cofano nel vano motore. L’allarme con conseguente invio immediato di una squadra di vigili del fuoco sul posto è stato lanciato alle 15.30 di ieri, dallo stesso conducente, uscito in tempo utile dalla sua Citroen C3 dopo aver notato del fumo provenire dall’interno dell’abitacolo, insieme ad un inconfondibile odore acre di bruciato.

Una scena notata da parecchi automobilisti in transito in pieno pomeriggio, alcuni dei quali hanno inviato nuove richieste di supporto ai mezzi d’emergenza del 115 nel frattempo giunto in via dell’Artigianato, all’altezza di una concessionaria di automobili.

Dal distaccamento di Lonigo i pompieri hanno raggiunto l’area in pochi minuti, per poi procedere allo spegnimento delle fiamme che già avevano attecchito nell’abitacolo, distruggendo anche i rivestimenti interni dopo aver prima divorato le parti meccaniche sotto il il cofano. L’auto era stata lasciata a bordo strada dall’uomo al volante, uscito illeso dalla combustione interna che l’ha gravemente danneggiata.

Un probabile guasto di natura elettromeccanica avrebbe innescato un corto circuito, secondo una prima indagine superficiale. Toccherà proprio agli esperti vigili del fuoco della squadra intervenuta fornire un resoconto dettagliato, gli stessi che dopo aver arginato il fuoco si sono occupati della bonifica e messa in sicurezza della strada.