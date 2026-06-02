Maltempo a Brendola: grandine, alberi abbattuti e una frana a San Valentino

Un forte temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, il territorio di Brendola, causando numerosi disagi.

La protezione civile, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco sono al lavoro in stretto coordinamento per gestire e risolvere tutte le situazioni di criticità segnalate: lo comunica una nota del Comune.

In via San Valentino si è verificata una frana: la viabilità sarà ripristinata nelle prossime ore. I mezzi operativi sono già sul posto insieme al sindaco Bruno Beltrame per completare gli interventi necessari e garantire il ritorno alla normalità. Per segnalazioni è possibile contattare i vigili del fuoco.