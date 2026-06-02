Orrore a Cosenza, due fermati per l’omicidio di quattro braccianti. Li avrebbero bruciati vivi



L’uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire dal cofano, riportando solo delle ustioni mentre gli altri sono morti carbonizzati. Ha anche detto che i cittadini pachistani avrebbero minacciato con pistole e coltelli sia lui sia gli altri per costringerli a lavorare senza neanche pagarli. “I soldi non ce li davano, da mangiare sì. La casa sì, ma i soldi no”, ha raccontato aggiungendo che ci sarebbe una grande mafia del Pakistan. omicidio plurimo e pluriaggravato e che le indagini sono tuttora in corso e proseguono al fine di accertare compiutamente i fatti e le eventuali responsabilità. Per domani è prevista una conferenza stampa, durante la quale verrà fatto il punto su quanto è successo. Alessandro D'Alessio, procuratore di Castrovillari, ha spiegato che i due sono gravemente indiziati di delitto die che le indagini sono tuttora in corso e proseguono al fine di accertare compiutamente i fatti e le eventuali responsabilità. Per, durante la quale verrà fatto il punto su quanto è successo. , riportando solo delle ustioni mentre gli altri sono morti carbonizzati. Ha anche detto che i cittadini pachistani avrebberosia lui sia gli altri per costringerli a lavorare senza neanche pagarli. “I soldi non ce li davano, da mangiare sì. La casa sì, ma i soldi no”, ha raccontato aggiungendo che ci sarebbe una grande mafia del Pakistan.

: si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villapiana, comune non distante da Amendolara. Ai microfoni di Sky TG24 ha raccontato che i due fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L’uomo, intervistato anche dal TgR Calabria, ha detto cheA quel punto, secondo il suo racconto, i due fermati avrebbero buttato nell’abitacolo prima la benzina e poi un accendino, dando fuoco all’auto.