Morto sul lavoro un operaio della Aristoncavi: aveva 58 anni

Il Vicentino registra subito, alla ripresa dopo i ponti, un nuova tragedia sul lavoro: alle 7 di oggi, lunedì 5 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti infatti presso la Ariatoncavi di Brendola, un’azienda produttrice di cavi elettrici in via Einaudi, a seguito di un grave incidente sul lavoro, costato la vita a un operaio di 58 anni.

Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente: l’operaio sarebbe salito su una scala e sarebbe caduto, tirandosi addosso del materiale che lo avrebbe schiacciato. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arzignano, l’uomo era già stato liberato dai colleghi e sottoposto alle prime manovre di soccorso, proseguite poi dal personale sanitario del Suem 118, giunto sul posto con un’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’operaio. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.

Notizia in aggiornamento

