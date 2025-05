Elezioni comunali: Trento rimane al centrosinistra. Bolzano al ballottaggio

Seggi chiusi in Trentino-Alto Adige, chiamato al voto per il rinnovo in 265 comuni dei sindaci, dei consigli comunali e delle circoscrizioni. L’affluenza nella regione ha registrato una netta flessione rispetto al 2020. In Provincia di Bolzano ha votato il 60.0% (440 sezioni su 441), rispetto al 65,4% di cinque anni fa. Trend negativo anche nei tre Comuni con più di 15mila abitanti: Bolzano dal 60,7 al 52,2%, Brunico dal 60,9 al 52,1% e Merano dal 52,0 al 49,3%. Simile la situazione nella Provincia di Trento, dove nel 2020 si recò alle urne il 64,08% e oggi il 54,53%, quasi il 10% in meno. Particolarmente netto il calo nel capoluogo Trento, dove l’affluenza crolla dal 60,98 al 49,93%.

Ballottaggio a Bolzano. Il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati conquista il 36,3% delle preferenze, mentre il rivale del centrosinistra, l’assessore uscente Juri Andriollo, ottiene il 27,3%. Per il ballottaggio tra due settimane Corrarati deve comunque incassare il sostegno della Svp il cui candidato Stephan Konder è attualmente è in terza posizione (15,1%), seguito dall’assessore regionale Angelo Gennaccaro (La Civica) al 12,4%.

Il centrosinistra vince a Trento dove si riconferma il sindaco uscente Franco Ianeselli, avanti con il 54,77% delle preferenze. Dietro di lui, la candidata di centrodestra Ilaria Goio, al 26,57%, e quella di M5s e Rifondazione Partito Comunista, Giulia Bortolotti, al 7,39%. A Merano il sindaco uscente Dario Dal Medico, espressione di civiche di centrodestra, è in testa (34,7%, con 15 sezioni su 28 scrutinate), seguito dalla sua vice della Svp Katharina Zeller (30,0%) che a questo punto potrebbe sfidare Dal Medico al ballottaggio.

Storo, Calliano, Canal San Bovo, Castello-Molina di Fiemme, Cimone, Grigno, Nomi, Novaledo, Ronchi Valsugana e Samone non hanno superato il quorum imposto in quanto monolista e per questo saranno commissariati. È il responso uscito dalle urne per le amministrative.