Camionista ricoverato al San Bortolo dopo l’uscita di strada sulla Valchiampo. Sospetto malore

E’ stato trasportato d’urgenza il camionista rimasto ferito, e si sospetta vittima anche di un malore prima della collisione, in un’uscita di carreggiata di un autoarticolato finito con la cabina contro un edificio in ristrutturazione. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì ad Arzignano, lungo la trafficata strada Valchiampo.

Solo per una serie di coincidenze il “taglio” del mezzo pesante verso sinistra, fino a sbattere sullo stabile con visibili le impalcature all’esterno, non ha coinvolto altre persone. Né operai al lavoro nel cantiere, né altri veicoli in strada o passanti. Per quanto riguarda le condizioni di salute dell’autista trasportato nell’ospedale cittadino, si attendono aggiornamenti, ma la sua sopravvivenza non sarebbe a rischio. Si trova ricoverato nel polo provinciale San Bortolo, dopo il trasferimento dal nosocomio arzignanese, per accertamenti.

L’allarme al 118 è giunto poco dopo le 13.30 di ieri, dal luogo dell’incidente in via Chiampo all’altezza del civico 25, in prossimità dello stop di via Bergamo. Non si sono arrecati danni strutturali all’edificio, che sarà oggetto di un sopralluogo più approfondito per le verifiche statiche. Subito sono stati attivati i vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari del Suem. Proprio la squadra del 115 giunta subito sul posto dal distaccamento dell’Ovest Vicentino ha estratto il ferito dalla cabina di guida, operazione non agevole visto il punto di impatto del tir. Poi l’affidamento del malcapitato agli esperti di medicina d’emergenza. Non sono state rese note le generalità dell’uomo, si tratterebbe di un cittadino straniero.

Sul posto presenti anche Carabinieri e una pattuglia di polizia locale, “dividendosi” i compiti per regolazione della viabilità, sempre particolarmente intensa sulla strada provinciale che attraversa la vallata, e dei rilievi del sinistro. Tutt’altro che agevoli, infine, le azioni poste in campo per rimettere il veicolo di trasporto merci in strada, anche in questa seconda fase di intervento creando inevitabili disagi al flusso veicolare per tutto il pomeriggio di mercoledì, con deviazioni sulla viabilità secondaria.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.