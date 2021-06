Ladro di profumi in auto: dal suo nervosismo sospetti i carabinieri sentono… odore di guai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della stazione di Chiampo, impegnati nei controlli ordinari sulla circolazione stradale nella vallata, non si sono fatti sfuggire l’atteggiamento agitato di un 42enne alla guida di un’auto, fermato ieri in prima mattina nel territorio comunale chiampese in via Dal Molin.

Oltre al gradevole profumo che proveniva dall’abitacolo, circostanza spiegata solo in un secondo momento dopo la perquisizione personale e del veicolo da cui sono emersi più arnesi da scasso, con ogni probabilità utilizzati o utilizzabili in seguito per commettere dei reati.

L’uomo fermato è stato in seguito denunciato dai militari per furto aggravato ai danni di un negozio di fragranze della zona, per cui verrà indagato, e per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e grimaldelli, una tipologia di reato “datata” ma che rimane valida nel codice penale. Il 42enne, che risiede a Vicenza città e la cui nazionalità non è stata resa nota dalla compagnia di Valdagno, ha come iniziali A.R. ed è stato subito rilasciato dopo le notifiche per cui il suo nome è stato trascritto nel registro degli indagati.

Le boccette di profumo sequestrate, per un controvalore di poche decine di euro, saranno restituite al negozio chiampese vittima del furto. Si tratta di un atto illecito di poco conto in termini economici, ma i due potenziali reati commessi andranno a concorrere a eventuali altri precedenti di giustizia legato al 42enne, “osservato speciale” dalle forze dell’ordine.