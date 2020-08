Comunità in lutto per la morte della 16enne falciata da un’auto pirata. Eventi rinviati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mentre le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Valdagno, continuano a investigare sul tragico fatto di ieri sera, l’amministrazione comunale e le associazioni locali hanno deciso di annullare una serie di eventi previsti nei prossimi giorni ad Arzignano, in segno di rispetto per la famiglia della giovane uccisa da un pirata della strada, tutt’ora ricercato.

La decisione è stata ufficializzata nel primo pomeriggio di oggi, all’indomani della notizia che ha scosso la città dopo l’investimento mortale avvenuto nella serata di domenica. Interessata in particolare la frazione di Castello, dove viveva la giovane 15enne del posto – ne avrebbe compiuti 16 ai primi di settembre – ma anche l’intera comunità arzignanese. Nel frattempo si rinnova l’invito a presentarsi presso una caserma dei carabinieri al responsabile dell’investimento.

Il riferimento va in particolare al previsto concerto di domani sera “Tanga Elektra” in piazzale Libertà, in calendario nell’ambito del Festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte. L’evento-performance di musica elettroacustica che avrebbe avuto come ospite il duo berlinese composto dai fratelli Engler è stato definitivamente annullato. Allo stesso modo, in accordo qui con il mandamento dell’Ovest Vicentino di Confcommercio, sono stati rinviati sia il consueto appuntamento con il “Mercoledy by Night” di questa settimana previsto sia l’inaugurazione della nuova fontana della Dafne viene spostata al prossimo mese di settembre.