L’aurora boreale catturata dal Marana Space Explorer Center. Stasera si replica

In moltissimi ieri sera hanno catturato una incredibile aurora boreale. Di seguito le foto del Marana Space Explorer Center. I volontari sui social scrivono:

“Che sui 10 maggio 2024, una data destinata a rimanere per sempre scolpita nella memoria. Ieri sera, come avevamo preannunciato in un post precedente, c’era una buona possibilità che si verificassero aurore boreali anche a basse latitudini. Successe nel 2003, ma si tratto “solo” del tingersi di rosso dell’orizzonte nord. Nulla a che vedere con stanotte! Inizialmente, causa tempo nuvoloso, era un bagliore sopra Campodalbero, mentre stavano arrivando i primi avvistamento in giro per l’Italia. Un pò sfiduciati causa nuvole, abbia resistito e verso le 23 il cielo si è aperto ed è stata l’apoteosi!!!!

Non timidi colori rossi, ma colonne che si ergevano fin più alti dello zenit, color rosso inizialmente, poi bianchi, verdi, blu era un delirio. Ci scrivevano da mezza Europa estasiati mentre noi facevamo fuori piuttosto velocemente batterie e memorie digitali in foto, tra commenti e corri corri a osservare le colonne migliori! Alle 02 le tende delle nuvole, chiudevano lo show. Dobbiamo ancora realizzare cosa è successo realmente ma è stata magia pura”.

“La tempesta geomagnetica si sta mantenendo su livelli elevatissimi quindi stasera è probabile (probabile non sicuro) che lo spettacolo si replichi.

Dove osservare? Uscite dai centri cittadini e trovate un posto col minor inquinamento luminoso possibile, che abbia il nord quanto più libero da ostacoli (alte montagne, case, costruzioni, alberi). L’aurora è un ovale che gira, le prime avvisaglie si hanno verso le 22:00-22:30, ma è a cavallo della mezzanotte che saremo travolti dallo spettacolo. Durano da pochi minuti a ore, quindi gustatevele con calma”.

I colori dell’aurora in funzione dell’elemento chimico colpito e la sua altezza.