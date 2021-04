L’auto finisce fuori strada e si ribalta sul campo sotto la carreggiata. Ferito un 40enne

Un “volo” verso il basso fuori dalla sede stradale per una decina di metri, con il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo danneggiato dall’urto sul terreno. E’ questo lo scenario a cui i sono trovati fronte stamattina a Crespadoro i vigili del fuoco di Arzignano e i soccorritori del 118, oltre a una pattuglia di polizia locale intervenuta per i rilievi.

A rimanere ferito un automobilista di 40 anni di età, che intorno alle 10.30 di oggi stava transitando in via Cacciavillani quando improvvisamente è uscito di strada con la sua Fiat Panda. Vettura che si è rovesciata sul piano sottostante, arrestandosi su un fianco sul lato passeggero.

I pompieri arrivati da Arzignano in una manciata di minuti dall’allarme dato da alcune persone di passaggio si sono occupati subito di mettere in sicurezza il veicolo incidentato, stabilizzandolo con dei pali telescopici, provvedendo poi al taglio del parabrezza per estrarre l’autista 40enne, rimasto incastrato al posto guida e dolorante per le contusioni subite.

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari per essere trasferito in ambulanza in ospedale ad Arzignano, dove si stanno valutando le sue condizioni di salute generali e dove sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore. Salvo complicazioni, il vicentino – la cui identità rimane per ora riservata – non dovrebbe correre alcun pericolo per la sua incolumità. La polizia locale di Valdagno ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, che non avrebbe altri veicoli coinvolti nelle cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.