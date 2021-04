Cosmetici di marca rubati in corso Palladio. Denunciata una coppia di giovani nomadi

Se l’erano svignata dopo aver riempito uno zaino con 23 confezioni di prodotti cosmetici di un certo pregio, per un valore di vendita di circa 450 euro. Ma non avevano fatto i conti con la solerzia di una commessa che ha notato il loro fare furtivo e con ancor più con la rapidità d’intervento di una pattuglia di polizia locale in forza al Comune di Vicenza, di passaggio in centro in quel momento durante un servizio di controllo.

Ieri mattina sono stati quindi acciuffati e successivamente denunciati una ragazza di 20 anni e uno di 24 anni, entrambi senza fissa dimora. Sono loro i due soggetti riconosciuti come responsabili del furto in una profumeria e rivendita di prodotti per il corpo di corso Palladio, nel cuore di Vicenza.

Si tratta nel dettaglio di E.S., la ventenne, e del complice G.H. di poco più grande, entrati poco prima nel negozio e notati girare tra gli scaffali. Senza effettuare acquisti, i due erano erano usciti apparentemente senza alcun articolo ma immediatamente una delle commesse si è accorta dell’ammanco di una serie di confezioni di prodotti cosmetici, uscendo in strada per cercare di riprendere i due, di fatto già volatilizzati. Per sua fortuna, però, una pattuglia di polizia locale sta transitando e gli agenti hanno subito agito in base alla descrizione dei negozianti.

Gli agenti si sono così messi immediatamente all’inseguimento dei due individui, che nel frattempo si erano divisi, riuscendo a bloccare per primo il 24enne rimasto incautamente nelle vicinanze dell’esercizio commerciale e la 20enne in stradella S. Marcello, comunque poco più lontano. All’interno dello zaino di uno dei due, nell’atto di perquisizione sono sortite le 23 scatole confezionate mancanti e non pagate, poi restituite al responsabile del negozio e opportunamente sanificate. I due colpevoli presunti sono sono stati condotti al comando per essere identificati e denunciati in stato di libertà.