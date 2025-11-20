Donna investita da un’auto vicino alla rotatoria di via Kennedy: è in rianimazione

Drammatico investimento questa mattina ad Arzignano. Una donna a piedi di 56 anni è stata travolta da un’auto e si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’investimento è avvenuto verso le 11 nei pressi della rotatoria tra via dell’Industria, via Duca d’Aosta e via Kennedy: la donna è stata sbalzata ed è rovinata a terra, riportanto un grave trauma cranico. Per questo è stato deciso il trasporto in codice rosso all’ospedale san bortolo di Vicenza, dove la 56enne si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la polizi locale.

