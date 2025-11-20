Prima neve in montagna. E domattina si replica, anche a quote basse

La notte scorsa è arrivata la prima neve della stagione sulle Prealpi Vicentine. Al Passo Pian delle Fugazze (1.163 metri), questa prima debole perturbazione ha portato circa cinque centimetri di coltre bianca: dal versante veneto di Recoaro Terme la Strada Provinciale 99 è innevata a partire dal Rifugio alla Guardia, per è sconsigliata la salita in auto.

Anche sul versante trentino (Strada delle Sette Fontane) presenti circa cinque centimetri di neve fresca. Consigliamo scarponi e ramponcini. La scorsa notte i fiocchi sono scesi fino a 550/600 metri con primi accumuli al suolo dai 700 metri (dati relativi all’alta Val Leogra).Dieci centimetri invece a Cima Dodici, sul versante nord dell’Altopiano di Asiago. Manto bianco anche a Campomulo (Gallio) e a Cima Grappa (nelle foto un a carrellata di foto e webacam di oggi). Per domani, sabato e domenica previste precipitazioni più generose.