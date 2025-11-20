Prima neve in montagna. E domattina si replica, anche a quote basse
Ascolta l'audio
...caricamento in corso...
La notte scorsa è arrivata la prima neve della stagione sulle Prealpi Vicentine. Al Passo Pian delle Fugazze (1.163 metri), questa prima debole perturbazione ha portato circa cinque centimetri di coltre bianca: dal versante veneto di Recoaro Terme la Strada Provinciale 99 è innevata a partire dal Rifugio alla Guardia, per è sconsigliata la salita in auto.
Anche sul versante trentino (Strada delle Sette Fontane) presenti circa cinque centimetri di neve fresca. Consigliamo scarponi e ramponcini. La scorsa notte i fiocchi sono scesi fino a 550/600 metri con primi accumuli al suolo dai 700 metri (dati relativi all’alta Val Leogra).Dieci centimetri invece a Cima Dodici, sul versante nord dell’Altopiano di Asiago. Manto bianco anche a Campomulo (Gallio) e a Cima Grappa (nelle foto un a carrellata di foto e webacam di oggi). Per domani, sabato e domenica previste precipitazioni più generose.
Anche sul versante trentino (Strada delle Sette Fontane) presenti circa cinque centimetri di neve fresca. Consigliamo scarponi e ramponcini. La scorsa notte i fiocchi sono scesi fino a 550/600 metri con primi accumuli al suolo dai 700 metri (dati relativi all’alta Val Leogra).Dieci centimetri invece a Cima Dodici, sul versante nord dell’Altopiano di Asiago. Manto bianco anche a Campomulo (Gallio) e a Cima Grappa (nelle foto un a carrellata di foto e webacam di oggi). Per domani, sabato e domenica previste precipitazioni più generose.
1 di 9
– – – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.