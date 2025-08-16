Due moto e un’auto si scontrano la sera di Ferragosto: tre feriti, gravissimi due giovani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si attendono aggiornamenti all’indomani di un brutto incidente stradale avvenuto sulle strade dell’Ovest Vicentino, con un bilancio di tre feriti gravi, di cui due trasportati negli ospedali di accoglienza in codice rosso. L’allarme ieri sera poco dopo le 22 da via Montorso, lungo la Sp31 della Valchiampo che costeggia il torrente e collega la città del Grifo al paese confinante.

Emergenza causata dall’impatto multiplo tra due motociclette e un’automobile, che mostra evidenti danni sulla parte anteriore. Dinamica da spiegare, con rilievi e gestione del sinistro affidati ieri sera alla polizia locale, giunta sullo scenario insieme alle ambulanze del Suem 118 inviate dall’ospedale “Cazzavilan” di Arzignano.

Illese le persone che viaggiavano nell’abitacolo nell’unico mezzo a quattro ruote coinvolto, tutti trasportati nei pronto soccorso invece i motociclisti, due piloti e una passeggera. Per due tra questi, di giovane di età e di provenienza per il momento non resa nota – ci sarebbe un minorenne – si dovrà attendere l’esito di esami più approfonditi completati tra la notte e la prima mattinata di sabato per conoscerne le reali prospettive di guarigione, visti i politraumi riportati.

Entrambi sono stati inviati a Vicenza al San Bortolo, viste le gravi lesioni riportate, affidati al reparto rianimazione e di terapia intensiva pediatrica per la minore. Almeno uno dei due motocicli ha impattato frontalmente con la vettura, con chi si trovava in sella a sbattere su cofano e parabrezza. La prognosi per tutti loro è riservata.

La notizia sarà oggetto di aggiornamenti nel corso della giornata

