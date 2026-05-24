Urne aperte in dieci Comuni vicentini per le amministrative. Si vota fino alle 15 di domani

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Urne aperte da questa mattina domenica 24 maggio alle 7 in dieci Comuni vicentini chiamati ad eleggere sindaci e consiglieri/e comunali. Sono oltre 60 mila gli elettori e le elettrici chiamati ad esprimersi. Si vota anche domani fino alle 15, poi il via allo spoglio. 88 le sezioni allestite, 26 i candidati sindaco in corso, 37 le liste che si sono aggregate. Ecco i Comuni al voto, in ordine di abitanti.

Qui Arzignano (ore 12 affluenza 14,2%; precedente: 15,66%)

Il Comune più numeroso, è Arzignano, commissariato dopo la crisi seguita all’elezione in consiglio regionale della sindaca Alessia Bevilacqua. Qui si confrontano Enrico Marcigaglia (sostenuto dalla Lega), Riccardo Masiero (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liga, Assieme per Arzignano e lista Masiero Sindaco), Luca Lazzaroni (Partito Democratico) e Mauro Perozzo (Nova Repubblica Arzignano). Circa 18.300 gli elettori e le elettrici chiamati ad esprimersi. Essendo sopra i 15 mila abitanti (ne conta 25.094), è previsto un eventuale secondo turno di ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno.

Qui Lonigo (ore 12 affluenza 12,9%; precedente: 15,4%)

L’altro Comune che (per poco) potrebbe andare al ballottaggio è Lonigo, con i suoi 15.746 abitanti. Qui la partita è fra l’uscente Pierluigi Giacomello (liste Con Giacomello per Lonigo, Fratelli d’Italia, Lega Veneta, Lonigo Veramente), Silvano Marchetto (Forza Lonigo, Uniti per Lonigo, Impegno per Lonigo), Valerio De Toni (Valerio De Toni sindaco per Lonigo, Democratici per Lonigo), Luca Restello (Restello Sindaco e Dal Maso per Restello) e Emanuela Vigolo (Vota Contro – Alternativa Civica).

Qui Malo (ore 12 affluenza 13,6%; precedente: 16,48%)

Terzo Comune al voto per dimensioni (14.682 abitanti), a Malo si confrontano il sindaco uscente Moreno Marsetti (lista Marsetti Sindaco) e Luciana Silvestri (Per Malo).

Qui Arcugnano (ore 12 affluenza 15,07%; precedente: 18,46%)

Ad Arcugnano (7.717 abitanti) si confrontano Flavia Zolla (Obiettivo Arcugnano), Simone Cuomo (Idee in Comune per Arcugnano) e Simona Siotto (Nuova Arcugnano).

Qui Recoaro Terme (ore 12 affluenza 16,57%, precedente 16,14%)

Recoaro Terme conta 6.076 abitanti ed è l’unico Comune al voto nel vicentino in questa tornata con una sola lista in gara: quella del sindaco uscente Armando Cunegato (Recoaro Terme 2030). Qui il rischio è che un’affluenza sotto il 40% invalidi le elezioni e facciaarrivare un Commissario prefettizio.

Qui Castegnero Nanto (ore 12 affluenza 13,44%)

Nato dalla fusione, appunto, di Castegnero e Nanto, si tratta di un Comune di nuova istituzione composto ora da 5.954 abitanti. Candidati sindaco: Manuela Vecchiatti (Uniti per Castegnero Nanto) e Marco Montan (Futuro Insieme).

Qui Nove (ore 12 affluenza 14,1%, precedente 16,09%)

4.894 abitanti, due candidati sindaco: Alessandro Pigatto (Nove Concreta), Luca Rebellato (Per Nove) e Paolo Zanon (Nove al centro).

Qui Cogollo del Cengio (ore 12 affluenza 17,11%, precedente: 17,27%)

3.156 gli abitanti, due i candidati sindaco: l’uscente Piergildo Capovilla (Rinasci Cogollo) e Massimiliano Maculan (Progetto per Cogollo).

Qui Albettone (ore 12 affluenza 14,97%; precedente: 13,86%)

1.982 abitanti, per la carica di sindaco si confrontano Raissa Balsemin (Rinnoviamo Albettone) e Patrizio Carotta (Sviluppo Berico).

Qui Posina (ore 12 affluenza 9,04%, precedente 8,27%)

558 gli abitanti. Il confronto è fra il sindaco uscente Adelio Cervo (Per Posina e la sua gente) e l’ex sindaco Andrea Cecchellero (Posina nel cuore).

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