Esce di strada e plana in un giardino: grave un 34enne. Un’ora per estrarlo dall’abitacolo

Un 34enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo una paurosa uscita di strada ieri sera, 3 marzo, ad Arzignano. L’incidente è avvenuto in via Ghisa: l’uomo ha perso il controllo della sua auto per cause che le forze dell’ordine devono ancora accertare: il mezzo è finito fuori strada abbattendo il muro di recinzione di una proprietà privata e terminando la corsa sul fianco sinistro all’interno di un giardino.

Sul posto è accorsa un’ambulanza dal vicino ospedale Cazzavillan e i vigili del fuoco dal locale distaccamento, dopo l’allerta lanciata dallasala operativa del 118 provinciale. I vigili del fuoco, in particolare, hanno lavorato oltre un ora per riuscire ad estrarre il conducente, rimasto incastrato dal cruscotto, e poi per ripristinare la sicurezza dell’area, tanto che l’intervento si è concluso oltre mezzanotte.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.