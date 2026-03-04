Intervento notturno sulla rete idrica di Vicenza: i quartieri coinvolti e cosa sapere
Intervento nella notte tra il 5 e il 6 marzo in viale san Lazzaro a Vicenza per la connessione della nuova condotta a servizio della Zona Industriale Ovest ed il sistema acquedottistico regionale Mosav.
Le operazioni, di cui si occupa ViAcqua, previste tra le 20.30 e le 6, potrebbero comportare una riduzione di pressione nella rete acquedottistica di viale dell’Industria, via della Meccanica, via del Progresso, via dell’Artigianato, viale del Lavoro.
Una volta completati i lavori si potrebbero verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro dai rubinetti per effetto della movimentazione delle condotte e dei cambi di pressione. Basterà lasciar scorrere alcuni istanti l’acqua per risolvere il problema.
In caso di necessità rimane a disposizione il numero verde del Servizio Clienti di Viacqua 800 154242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, e il sabato, dalle 8.00 alle 13.00), mentre per urgenze è operativo h24 il Pronto Intervento di Viacqua al numero 800 991522.
L’intervento potrebbe essere posticipato alle giornate successive qualora le condizioni meteo non consentissero le lavorazioni previste.
