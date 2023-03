Frontale fra un’utilitaria e un’autocisterna: morto un 86enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 11:15, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Calderina a Gambellara per un incidente frontale tra un’auto e un’autocisterna: deceduto l’automobilista. I pompieri accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’autista 86enne della Peugeot 206. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dell’autocisterna, con relativo rimorchio, e dell’auto. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.