La roulotte si stacca dal traino e finisce nel fossato. Feriti due studenti, uno è grave

Grave incidente oggi pomeriggio lungo la strada provinciale “Calderina” che attraversa Gambellara, nell’Ovest Vicentino. Una roulotte agganciata a un camper si sarebbe staccata improvvisamente a causa della rottura del traino, finendo fuori strada.

Il caso ha voluto che proprio sul limitare della carreggiata si trovassero due studenti delle scuole superiori che stavano rientrando a casa dopo il primo giorno di lezione. Erano probabilmente scesi ad una fermata dell’autobus vicina al luogo dell’incidente. La “casa su ruote” li ha investiti dopo essersi staccata dal veicolo trainante, lasciandoli sull’asfalto con ferite serie.

In particolare per uno dei due malcapitati adolescenti – un sedicenne – è stato disposto il ricovero immediato via eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso per un grave trauma al capo: il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di rianimazione. Per l’amico, anch’esso colpito sul ciglio stradale, il trasporto è avvenuto all’interno di un’ambulanza del Suem all’ospedale di Arzignano con un codice giallo di media gravità.

Sul posto, oltre agli operatori del Suem, anche i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Lonigo, oltre ai carabinieri. Il tratto di strada della Sp22 è stato a lungo chiuso al traffico nel pomeriggio, per favorire le operazioni dei pompieri sul mezzo incidentato.