Coronavirus in Italia: 1.008 nuovi contagi e 14 morti

Scende il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Italia. Si attesta a 1.008 (ieri 1.458). Cresce invece il numero delle vittime: i morti registrati sono stati 14 (ieri erano 7). Sono stati di meno i tamponi effettuati, 45.309 (ieri 72.143).

Numeri che sono meno della metà della media che ormai viaggia attorno ai 100mila test giornalieri. Il numero dei casi totali sale così a 288.761. Il totale dei decessi arriva a 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443), e sono 213.950. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Salgono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid 19. Dai dati del ministero della Salute emerge che ci sono 39.187 attualmente positivi, 678 in più rispetto a ieri: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari (+80), 197 nelle terapie intensive (+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588).

Le Regioni che hanno registrato l’incremento maggiore sono: Lombardia (+265), Lazio (181) ed Emilia-Romagna (+127). Sono invece cinque le regioni che registrano meno di 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In dettaglio, in Abruzzo si è avuto un caso, 3 quelli registrati in Calabria e 3 in Valle d’Aosta: 4 in Molise e 7 nella provincia di Bolzano.

Solo la Basilicata l’unica regione a zero contagi. La Regione siciliana comunica che dei 65 nuovi casi positivi di oggi, 6 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa. È Roma, invece, la provincia che oggi fa segnare il maggior numero odierno di nuovi contagi da coronavirus a +129 rispetto a ieri per un totale di 10.130 casi. Seguono Napoli (49), Torino (45) Milano (44), La Spezia (43), Palermo (43).