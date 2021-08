Ford Kya si schianta su un platano del viale alberato. Ferito il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ennesimo incidente lungo la strada provinciale Sp 500 che collega i comuni di Lonigo e Sarego, con bilancio di un ferito e di un’automobile disintegrata sul “muso” dopo l’impatto frontale con un albero a grosso fusto. L’allarme con richiesta di soccorso è giunto alle 10.30 si venerdì mattina.

A schiantarsi su un platano del viale alberato, sembra dopo un’uscita di strada autonoma, è stata una Ford Kia guidata da un pensionato vicentino di cui non si conoscono ancora le generalità per il momento.

L’incidente stradale è avvenuto in territorio comunale di Lonigo e sul posto oltre all’arrivo di un’ambulanza inviata dal numero d’emergenza 118, giunta dall’ospedale di Arzignano, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco dal distaccamento della stessa città. I pompieri chiamati in supporto delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada hanno collaborato nell’operazione di estrazione della persona al volante della Ford Kia.

Si tratterebbe di un anziano secondo le prime indicazioni, rimasto incastrato nell’abitacolo per la violenza dell’urto frontale. L’uomo è stato stabilizzato e poi affidato alle cure del personale sanitario del Suem. Le sue condizioni di salute rimangono per ora sotto riserbo dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Sul posto anche una pattuglia di polizia locale per i rilievi del sinistro.