Fa scorta di whiskey nello zaino al Famila. Niente brindisi, viene bloccato all’uscita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo zaino sulle sue spalle era ricolmo di alcolici, bottiglie di whiskey nell’occasione, ed è stato chiaro fin da subito agli addetti alla vigilanza interna che quel giovane stava agendo in modo furtivo. E, soprattutto, senza alcuna intenzione di “far tappa” alla cassa del supermercato Famila di Arzignano, prima di assaggiare – o più facile pensare prima di rivendere in nero – le bevande prelevate dallo scaffale.

Quel che è certo è che il malvivente non intendeva corrispondere i circa 130 euro di valore dei distillati di marca. Motivo per cui, dopo l’arrivo in via Diaz dei carabinieri della stazione di Arzignano, il ladro (seriale) è stato arrestato in flagranza di reato e riconosciuto come autore di altre analoghi reati nel passato recente in vallata del Chiampo.

I movimenti di M.M. 26enne di origini nordafricane, erano stati tenuti d’occhio e una volta avviatosi all’uscita il personale interno è intervenuto per fermarlo e nel contempo è stato richiesto l’intervento di una pattuglia di militari giunti sul posto. Il “colpo” alcolico è così sfumato, ponendo in essere un esempio di proficua collaborazione tra forze dell’ordine locali e gli operatori addetti alla sicurezza del punto vendita di alimentari.

Per quanto riguarda il giovane fermato, la denuncia è stata notificata con accusa di furto aggravato. L’udienza di convalida si è svolta ieri, con il rilascio in libertà vigilata del reo con il solo obbligo di forma giornaliera in caserma. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, quindi, M.M. è potuto rientrare dove vive abitualmente, all’indirizzo di un appartamento del vicino comune di Montecchio Maggiore. Ma sarà libero di uscire senza altri vincoli se non quello di non delinquere nuovamente.

Dovrà attendere alcuni mesi, nella migliore delle ipotesi, per il processo a suo carico. Niente brindisi a bicchierini di whiskey, però, perchè la refurtiva l’altro ieri è stata prontamente riconsegnata al direttore della filiale, che ha ringraziati colore che sono intervenuti per impedire il furto delle 11 bottiglie arraffate poco prima.