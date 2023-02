Nessun orso sui Colli Berici: si tratterebbe di un cucciolo di bovaro delle Fiandre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Aggiornamento ore 19. Sta assumendo dei contorni grotteschi e surreali la notizia diffusa oggi via social oggi dal sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, relativa all’avvistamento di un orso sui Colli Berici. Si tratterebbe infatti non di un plantigrado ma di un grosso cane, specificatamente un grosso bovaro delle Fiandre, come confermato anche dalla polizia provinciale.

La Polizia Provinciale era intervenuta in tarda mattinata a Lonigo, in zona monte Palù, a seguito della richiesta da parte dei sindaci dell’area interessata (Sarego e Lonigo, nello specifico).

A recarsi sul posto era stato l’agente Fabio Pegoraro, che ha cercato la presenza di eventuali tracce nei dintorni del luogo dell’avvistamento. Perlustrando i dintorni, si è però imbattuto in un cane di grossa taglia di razza bovaro delle Fiandre. Il proprietario di Lucky – questo il nome del cane, poco più di un cucciolo, dato che ha un anno e mezzo – ha confermato che in mattinata il bovaro era uscito dalla proprietà e si era recato nei pressi del luogo dell’avvistamento di un orso. Lucky, molto affettuoso e con una gran voglia di giocare, si è addirittura “prestato” a fare un selfie con l’agente della polizia provinciale.

La polizia provinciale in via ufficiosa ritiene quindi che non sia verosimile la presenza di un orso tra Lonigo e Sarego, dove era stata segnalata, tanto più che per arrivare in zona la bestia avrebbe dovuto non solo scendere dalle montagne, ma pure attraversare la trafficata autostrada A4. Più verosimile che chi ha segnalato l’orso, quindi, abbia confuso il cagnone con un “orso di medie dimensioni”, come aveva detto in tarda mattina il sindaco di Lonigo, che aveva parlato pure di tracce confermate dai carabinieri forestali, che invece, da quanto emerge da ambienti vicini alla polizia provinciale, non avrebbero confermato proprio nulla.

Il presunto orso era stato avvistato sui colli Berici, nel territorio del Comune di Lonigo e a darne notizia con un comunicato video urgente su Facebook era stato direttamente il sindaco Pierluigi Giacomello.

Il comunicato del sindaco di Lonigo

“Questa mattina, verso le ore 9,00 un orso di medie dimensioni è stato avvistato sui colli di Lonigo, in località Monte Palù, al confine con i Comuni di Val Liona ed Alonte. A seguito della segnalazione pervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale si è recata sul posto per effettuare un primo soprallugo, informando sull’accaduto anche Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali. Sono in corso tutte le verifiche del caso.

I Carabinieri Forestali hanno già confermato la presenza predisponendo alcune fototrappole nel territorio al fine di monitorarne gli spostamenti. In attesa di ulteriori informazioni si raccomanda la massima prudenza a tutti i cittadini.

In caso di fortuito incontro si raccomanda di avvisare prontamente il 112.Si ricorda che in questi casi è importante adottare comportamenti tali da non disturbare l’orso o innervosirlo; a tal fine bisogna restare calmi senza gridare o compiere movimenti bruschi che possano essere interpretati come minacce; per lo stesso motivo non bisogna avanzare verso di lui bensì restare fermi oppure allontanarsi lentamente, senza fuggire di corsa”.

Un avviso similare era stato diffuso sui social anche da Luigi Tassoni, sindaco di Alonte, mentre il Comune di Val Liona ha diramato invece un avviso in cui si spiega che gli avvistamenti sono stati più di uno, raccomandando di “non avventurarsi da soli nei boschi”.