Rubano il portafoglio e vanno a fare acquisti. Due pregiudicati incastrati dalle telecamere

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Un’indagine articolata dei Carabinieri della Stazione di Lonigo ha permesso di fare luce su un furto messo a segno in un’auto parcheggiata a casa e il successivo utilizzo di carte di pagamento rubate dalla vettura, portando alla denuncia di due pregiudicati già noti alle forze dell’ordine. I soggetti finiti nel mirino degli inquirenti sono D.A., trentottenne bielorusso, e N.A.P., trentatreenne originario della Costa d’Avorio, che dovranno ora rispondere di furto in abitazione, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

La vicenda ha avuto inizio nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2025, quando in casa di un residente di Lonigo sono entrate due persone. Dopo aver frugato nell’auto parcheggiata, i malviventi si erano impossessati di un portafoglio con all’interno denaro contante e diverse tessere elettroniche di pagamento. Nei giorni seguenti i due ladri hanno usato le carte in vario modo, dal rifornimento di gasolio ad acquisti di vari generi, per un valore di 300 euro e prelievi tramite carta di debito per altri 250 euro, effettuati in vari esercizi commerciali nei comuni di San Bonifacio, Arcole, Zimella e Verona.

Per risalire ai responsabili, i militari dell’Arma hanno setacciato minuziosamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei vari punti vendita colpiti, incrociando i dati con le informazioni in possesso dei colleghi della Stazione di San Michele Extra. L’indagine ha permesso di individuare l’auto utilizzata per i rapidi spostamenti tra le province di Vicenza e Verona, risultata intestata al trentottenne, e di chiudere definitivamente il cerchio attorno ai due complici, assicurandoli alla giustizia.

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